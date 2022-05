Slavnosti svobody v Plzni vyvrcholily tradičním konvojem

„Je to pro něj srdeční záležitost, on u 16. obrněné divize sloužil u shermanů jako mechanik,“ řekl Právu Pavel Rogl z Klubu vojenské historie 16. obrněné divize a majitel zmiňovaného dvaatřicetitunového kolosu.

„Tank jsme dali do pořádku v roce 2020 a on měl velké přání: jet v konvoji na shermanu. Tak jsme mu to slíbili, ale nevyšlo to, slavnosti byly kvůli covidu zrušené,“ připomněl Rogl. Klaplo to až teď.