Slavia pustí 3000 fanoušků na ligu. Blatný nás podpořil, libuje si Tvrdík

Na koncerty za měsíc? Testovat by se mohlo jako na Slavii, připustil Blatný

Slavia pozvala 300 lidí z řad partnerů klubu, kteří v mobilní laboratoři dopoledne v den utkání podstoupili PCR test na covid-19. Výsledky byly k dispozici do pár hodin a systém byl napojen na turnikety u vstupu do stadionu. Všichni museli mít při zápase respirátory.

Slavia by nyní chtěla do hlediště dostat až desetkrát více příznivců. „Ministr zdravotnictví podpořil pokračování druhé etapy pilotního projektu Cesta ze tmy. Je naděje, že na příštích zápasech by mohlo být 2000 fans z řad permanentkářů a 1000 hostů bezplatně jako dárek všem z integrovaného záchranného systému. Všichni PCR test v den zápasu," uvedl Tvrdík na sociální síti Twitter.