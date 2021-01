Šlachta, Minář, Landa? Trpaslíci v naději

Zatímco Minář již ohlásil vstup do voleb, pokud jeho iniciativu Lidé Pro podpoří půl milionu občanů, Šlachta včera oficiálně představil nové hnutí. Bude se jmenovat Přísaha. Karty na stůl vyložil i hospodský Janeček, který na půdorysu iniciativy Chcípl PES, která kritizuje strategii boje s covidem, založil hnutí Otevřeme Česko.

Landa je zase autorem tzv. Blanického manifestu, který kritizuje osekání svobod v rámci boje proti pandemii.

Landa neví, co bude

Dosud jej podepsalo skoro 20 tisíc lidí, se svými požadavky vystoupil i ve sněmovním petičním výboru. Otázku, zda vstoupí do politiky, nechal otevřenou. „Vůbec nevím, co bude,“ uvedl pro Parlamentní listy.

Politologové, které Právo oslovilo, žádnému novému subjektu příliš šancí nedávají. Josef Mlejnek nepředpokládá, že se Minářovi podaří nasbírat vytyčených půl milionu podpisů. „Šanci na vstup do politiky zvyšují finanční prostředky,“ podotkl. „Jsem zvědavý, koho k sobě seženou pan Šlachta nebo Janeček. Proud, který vzniká z odporu proti rouškám a očkování, by mohl mít šanci u lidí, na které opatření nejvíce dopadá,“ dodal Mlejnek.

Tito voliči by však podle něj už nyní mohli hlasovat pro SPD nebo Trikóloru.

Politolog Jan Bureš označuje zakládání nových stran za špatnou cestu. „Představa, že u rybníku natočíte klip o tom, jak se budeme mít všichni rádi, jako to udělal pan Minář, člověk, který působí nezkušeně a nezrale, a oni vás zvolí, je naivní. Lidé to prohlédli,“ řekl Právu.

Politolog Petr Sokol pokládá vznik nových stran těsně před volbami za běžný. V Evropě tak uspěly některé protestní formace proti opatřením v době pandemie. „To je možné okénko, chopit by se ho mohl například Daniel Landa, to je takový zástupce covidového populismu,“ řekl Právu s tím, že jeho souputník Janeček není pro voliče dostatečně známá tvář na to, aby uspěl.

Nevýraznost uškodí podle Sokola i Minářovi. „Jeho hnutí může získat několik jednotek procent, ale nečekám, že by se dostal do Sněmovny, protože opoziční voliči oceňují spíš sjednocování. Viděli jsme to i v krajských volbách,“ dodal s tím, že Minář by nejspíš ubral hlasy koalici pirátů a STAN.

Šlachta by zase podle Sokola mohl ubrat část voličů hnutí ANO či pirátů. „Tedy voliče, kteří v každých volbách volí někoho jiného,“ podotkl politolog. Ani Šlachtovi však nepřisuzuje více voličů než 1,5 procenta.