Skončí na ulici, bojí se o Romy neziskovka

„Každý večer přichází pět set lidí. Je to tam i z bezpečnostního a hygienického hlediska špatné, uprchlíci se na chodbu u Fantovy kavárny ani nevejdou, takže chápeme, že se to uzavře. Vidíme ale i riziko, že z části těch lidí se stanou bezdomovci, a o to je to smutnější, protože jsou to všechno mámy a malé děti,“ sdělil Právu koordinátor iniciativy Hlavák Jan Škop.