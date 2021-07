Školy nelze žalovat kvůli přerušení výuky během nouzového stavu

Rozšířený senát připustil, že zvolený výklad nepřispívá k ochraně individuálních práv v době pandemie. Ponechává v nouzovém stavu velký prostor pro exekutivní normotvorbu. Justice si ale nemůže brát pravomoc, kterou ze zákona nemá, a to ani v zájmu „vyššího dobra”.

„Expanzivní výklad soudních pravomocí by nepřispěl k ochraně zákonnosti a hodnot právního státu, ale naopak k erozi těchto hodnot a k právní anarchii,” stojí v odůvodnění.

Dva soudci rozšířeného senátu sepsali odlišná stanoviska. Petr Mikeš poukázal na bezprecedentní zásah do vzdělávání v době pandemie. Cena za dlouhé uzavření škol bude prý vysoká. Žáci by podle něj měli možnost nechat soudně přezkoumat zásah do práva na vzdělání.