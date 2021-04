Školy nejsou pro vládu priorita, fotbal dostal přednost

„Fotbal mám opravdu rád, ale tomu, proč mohou přijít fanoušci na stadion, byť v omezeném počtu, ale nemohou se vrátit všechny děti do školy, nerozumím. Pro nás je návrat dětí do škol a na sportoviště jednoznačná priorita a budeme i nadále usilovat o to, aby se to stalo co nejdříve,“ sdělil Novinkám šéf ODS Petr Fiala.

Premiér Babiš přitom ještě na začátku dubna reagoval na podněty lidí, kteří se ho na školy dotazovali, s tím, že vzdělání považuje stále za to hlavní. „Pro mě je rychlý, ale hlavně smysluplný návrat dětí do škol absolutní priorita. A stejně jako vy se řídím selským rozumem,“ uvedl na Facebooku.

Podobně mluvil již dříve také ministr školství Robert Plaga (za ANO), exministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a také jeho nástupce Petr Arenberger (za ANO). "Z hlediska časového je třeba všem říct, aby byli rádi, že jsou teď děti ve škole," konstatoval Arenberger v momentě, kdy se v dubnu vracely první ročníky základních škol.

Z posledních zpráv je ale zřejmé, že přednost dostal nakonec vedle kadeřnictví a dalších kosmetických služeb také fotbal. Na základě úterního rozhodnutí ministerstva se mohou fanoušci vrátit již na dva středeční zápasy domácího poháru. V první lize poté proběhne návrat na stadiony od nadcházejícího víkendového 30. kola. Za určitých podmínek tedy mohou fanoušci nově zaplnit 10 procent kapacity hlediště.

Zároveň ministerstvo v minulých dnech udělilo výjimku také hokejové extralize. V pondělí se díky ní dostalo na pátý zápas finálové série play off mezi Třincem a Libercem do Werk Areny bezmála 900 fanoušků, kteří po vítězství "Ocelářů" mohli sledovat korunovaci nového mistra.

Studenti středních a vysokých škol s výjimkou posledních ročníků praktických tříd i velká část žáků základních škol nicméně zůstává prozatím doma.

V pondělí 3. května se vrátí do školy pouze žáci 2. stupně ZŠ v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji, a pokud bude epidemiologická situace přívětivá, rovněž i v Praze a ve Středočeském kraji. Tam by se také mohly vrátit do školek všechny děti. Finální rozhodnutí však padne na vládě ve čtvrtek.

Smejkal i ministr mlčí

Novinky se proto v této souvislosti obrátily také na epidemiologa Petra Smejkala, který stojí v čele Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), o níž často mluví Arenberger jako o hlavním poradním orgánu při rozvolňování. Na žádost o zhodnocení kroků vlády nicméně nereagoval.

K situaci se rovněž zatím nevyjádřil ani sám ministr.

Jurečka: Na neschopnost vlády doplatí naše děti

Vládní přístup nicméně označil jako nemístný i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „Vláda není schopna dále bezpečně zajistit náběh výuky ve školách, neumí jasně říci to, za jakých podmínek se můžeme nechat ostříhat, ale víme že budeme moci má fotbal,“ řekl Novinkám.

Narážel tak na zmatky kolem podmínek nadcházejícího rozvolnění kadeřnictví. Původně vláda totiž rozhodla o tom, že povinný bude pouze profesionální test z odběrového místa, nakonec však Arenberger připustil, že se budou moci zákazníci prokázat i testy ze zaměstnání nebo školy.

I ty jsou však nedostatkovým zbožím. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) v úterý oznámila, že ve skladech pro školy žádné další zásoby antigenních testů na covid-19 nejsou.

„Neschopnost vlády, změny pravidel během dne, je obrázek této vlády, bohužel, bohužel pro nás a především pro naše děti,“ dodal Jurečka.

A nečekaný obrat kritizuje i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Už minulý týden ministři přednostně řešili obchody, teď nad školami vyhrál fotbal. Je to absurdní. Už zbývá jen to, aby vláda dříve otevřela hospody než otevře školy! Pořád se někdo diví, že vládě chceme vyslovit nedůvěru?,“ sdělila Novinkám.