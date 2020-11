Školy dostávají zpochybňované generátory kyslíku

Ve veřejné zakázce kraj v minulosti nakoupil sady za téměř 10 milionů, ale existuje podezření, že zakázka byla ušitá na míru jediné firmě, která se pak do soutěže přihlásila a vyhrála.

Hamáček: Žáci se vrátí do škol, až bude denní přírůstek nanejvýš 3000

Hamáček: Žáci se vrátí do škol, až bude denní přírůstek nanejvýš 3000 Domácí

Kromě důležitého defibrilátoru komplet obsahuje i zdroj kyslíku, který by se měl použít jako náhrada za dýchání z úst do úst. Záchranář a předseda České resuscitační rady Anatolij Truhlář upozornil, že by tento zdroj kyslíku vůbec neměl být součástí laické resuscitace.