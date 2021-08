Školy dolaďují začátek vyučování

Podle průzkumu Práva už do škol dorazily státem zaslané testy. Dostatečný počet testů tak mají i v českobudějovické ZŠ Pohůrecká. Do ní nastoupí 832 dětí. Ve škole je už několik dní celý pedagogický sbor, který se na nový školní rok připravuje. Dezinfikují se třídy, rozmisťují se dezinfekce.

V ZŠ Pohůrecká ale zatím stále neznají přesný počet očkovaných žáků. A to i přesto, že rodičům v předstihu informace o dodání certifikátu škola poslala.

To ale není jediný problém, se kterým se těsně před začátkem nového školního roku škola potýká. Někteří rodiče totiž již zaslali nesouhlas s antigenním testováním svých dětí. To má probíhat 1., 6. a 9. září.

„Pokud se dítě neotestuje, bude muset mít celou dobu, co bude ve škole, roušku. Sundat ji může pouze na obědě. Testované děti mohou roušku při vyučování sundat a mít ji jenom na chodbách či cestou do jídelny,“ řekla Walterová.

Pokud se ve třídě objeví pozitivní test, školák musí do izolace. „Ostatní sedí v lavicích a obvoláváme všechny rodiče, aby si děti vyzvedli a odvedli domů,“ dodala Walterová s tím, že učitelé, kteří nejsou naočkováni, musí testy podstoupit v některém z testovacích míst.

„Testování mi u dcery nevadí, myslím, že si za posledních několik měsíců zvykla,“ řekla Petra K. z Českých Budějovic, matka devítileté školačky, která ve středu nastupuje do 3. třídy.

Jiný názor na testování školáků má ale Jindřich P. z krajského města. „Syn jde do první třídy a hned ho tam čeká šťourání do nosu. Nelíbí se mi to, ale bohužel s tím asi nic neudělám. Pokud bude možnost, otestuji si ho sám,“ uvedl otec prvňáka.