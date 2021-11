Škoda že není ve Sněmovně víc mladých, říká 28letá poslankyně Kocmanová

Jste jednou z nejmladších zákonodárců. Jaké to je?

Po pravdě pro mě bylo zklamáním, že se do Sněmovny nedostalo víc mladých poslankyň a poslanců. Mladí lidé v politice musí mít své zastoupení, aby někdo jejich zájmy hájil. Je to pro mě vlastně o to větší zodpovědnost, protože v tuhle chvíli jsem jedna z mála, kdo je skutečně bude zastupovat.

Ivan Bartoš by se mandátu vzdát neměl. Ale je to těžké, souběh funkcí nepodporuji Klára Kocmanová

Olga Richterová bude místopředsedkyní Sněmovny, šéf Ivan Bartoš a současný šéf klubu Jakub Michálek asi půjdou do vlády. Počítáte s tím, že čtyřčlenný pirátský klub poslanců povedete vy?

Tuto možnost jsme už skutečně na klubu probírali. Zatím ale nechci předbíhat.

Jak dlouho se pohybujete v politice? Jak jste se k ní dostala?

Zajímala jsem se o politiku už na střední škole, ale vždy tak nějak zpovzdálí. Teď to jsou tři roky, co jsem v politice aktivní.

Všechno začalo komunálními volbami v Kutné Hoře, když jsem dostala nabídku kandidovat za piráty. Sledovala jsem je od jejich začátku a měla jsem k nim ideově blízko, tak jsem do toho šla.

Do kterých výborů byste chtěla nastoupit?

Nejbližší je mi sociální politika, životní prostředí, lidská práva, kultura. Vzhledem k tomu, že je nás v klubu víc s podobným zaměřením, myslím, že bych mohla nastoupit do výboru pro životní prostředí.

Zkušenosti se státní správou už máte. Jaké?

V minulosti jsem pracovala jako referentka na odboru zdravotnictví středočeského krajského úřadu, to byla úřední pozice. Měla jsem na starosti zdravotnickou dokumentaci. V komisích působím v Kutné Hoře, jedná se o komise rady města pro sociální politiku a pro životní prostředí.

Každá politická strana si nominuje v komisích své zástupce, kteří chtějí pro město pracovat takříkajíc ve svém volnu. Ale také jsem pracovala jako provozní čokoládovny v centru Prahy a jako koordinátorka středočeských pirátů.

V životopise máte uvedeno, že jste vystudovala jen gymnázium, což je hodně neobvyklé, protože z gymnázia se většinou pokračuje na vysoké škole…

Po studiu na gymnáziu jsem skutečně šla studovat vysokou školu, byla to religionistika na Filozofické fakultě UK. Tehdy jsem se do Prahy také přestěhovala. Po čtyřech semestrech jsem se však z rodinných důvodů rozhodla ze školy odejít a vrátit se do Kutné Hory. Osud tomu chtěl, že jsem se do školy už nevrátila.

Byla jste u kampaně pirátské senátorky Adély Šípové, poté jste byla její asistentka. Co vám spolupráce dala?

Rozhodně vhled do parlamentní politiky a do toho, jak funguje celý zákonodárný proces. Také uvědomění, že toho chci být součástí.

Jaké vyhlídky podle vás mají Piráti před sebou?

Rozhodně nás čeká spousta práce, ale na to jsme zvyklí a umíme si s tím poradit. Náš předchozí poslanecký klub byl známý svým skvělým analytickým týmem a vysokou kvalitou legislativních návrhů.

Teď se náš aparát nejspíš o něco oslabí, ale pořád za sebou máme velkou podporu v našich dobrovolnících, resortních týmech a v tom, že máme svoje zástupce ve všech patrech politiky. Myslím, že hodně zásadní bude volba nového předsednictva v lednu na celostátním fóru. Já se na to těším, jsem zvědavá, kdo se přihlásí a jaké bude mít vize pro budoucnost strany.

Měli by se Ivan Bartoš a ostatní ministři z řad Pirátů vzdát poslaneckého mandátu?