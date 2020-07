Situace je klidná. Přibrzděte a nechte to na odbornících, vzkázal Vojtěch politikům

„Myslím, že by všichni politici měli více přibrzdit ve svých výrocích a nechat to na odbornících. Už nejsme v situaci, kdy bylo potřeba řešit věci radikálně, tak jako v březnu a dubnu. Nyní je potřeba tomu dát racionální charakter a podložit to odbornou debatou,” vzkázal na úvod Vojtěch s tím, že celková situace v Česku je klidná a ani na Karvinsku nedochází k masivnímu šíření onemocnění covid-19.