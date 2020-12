Šíření epidemie zrychlilo, zpřísnění na čtvrtý stupeň PES je na dohled

Nyní se Česká republika plošně nachází ve třetím stupni, index rizika se již ale několik dní drží na hodnotě 64, která odpovídá čtvrtému stupni, v němž by se opět měly zavřít veškeré obchody, restaurace a služby. V pátek se dokonce pět krajů přehouplo svými hodnotami do pátého, tedy nejzávažnějšího stupně, okresů je v pátém stupni 22. O případném zpřísnění bude kabinet rozhodovat na svém pondělním jednání.

Podle predikcí by při reprodukčním čísle při hodnotě jedna bylo na konci prosince v nemocnicích zhruba 4350 pacientů, z nichž intenzivní péči by vyžadovalo přes 700 nemocných. Při rizikovém scénáři, který počítá s číslem 1,2, k němuž se ale Česko opět postupně blíží, by čísla byla 11 tisíc ku 1600. „Jsme v dynamické fázi šíření viru. Nelze to podceňovat,” varoval Dušek.