Silvestr. Každoroční postrach psů

„Zatímco někdo bujaře slaví a bouchá petardy, my jezdíme a zachraňujeme zvířata. Ne vždy se to podaří. Nevzpomínám si na Silvestra, který by se obešel bez smrti psa nebo jeho těžkého zranění,“ řekl Právu zvířecí záchranář Vladimír Kössl z odchytové stanice Animal Rescue.