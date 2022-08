Síkela: Příspěvek na energie lidé dostanou ve faktuře na elektřinu

„S vysokými cenami energií letos pomůžeme každé domácnosti bez ohledu na to, jestli využívají plyn, elektřinu, nebo jiná paliva. Zvolíme řešení, které bude administrativně nejjednodušší a zajistí pomoc všem. Celkem některé domácnosti dostanou až 16 tisíc korun,“ zopakoval včera na Twitteru ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

První část podpory u elektřiny a plynu vyplatíme na začátku října a druhou část do začátku příštího roku

Za dezinformaci přitom označil předchozí zprávu Hospodářských novin o tom, že úsporný tarif letos bude jen na elektřinu, a nikoliv na plyn. Mýlka podle ministra nastala při interpretaci mechanismu vyplácení, k němuž se jeho resort kloní. Podle Síkely by to i v případě pomoci ohledně plynu mělo být prostřednictvím tarifu za elektřinu.

Letos má jít na podporu obyvatel čtvrtina z celkové vyhrazené částky 66 miliard. Čtvrtinu pro letošek vláda vyměřila podle počtu měsíců od října do prosince. „Proto rozpočet počítá zhruba se 16,7 miliardy korun letos a téměř 50 miliardami příští rok,“ řekl už v úterý Právu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Kromě úsporného tarifu se do částek započítává i odpouštění poplatků za obnovitelné zdroje, kdy domácnosti platí 600 Kč za každou spotřebovanou megawatthodinu, které tedy nově také ušetří. Současně vláda počítá i s podporou domovních kotelen a centrálního vytápění. O konečné podobě příspěvku v podobě úsporného tarifu podle Síkely vláda rozhodne až ve druhé polovině tohoto měsíce. Úsporný tarif bude mít podobu dotace ze státního rozpočtu určené dodavatelům energií, kteří pak o tuto dotaci sníží domácnostem platby.

Na to, jak bude tarif nakonec vypadat, už čekají i dodavatelé, kteří budou po oznámení jeho detailů upravovat domácnostem zálohy. „Nyní intenzivně pracujeme na tom, abychom byli schopni vládní pomoc zprocesovat, ať už bude výsledná podoba příspěvku jakákoliv. Připravujeme nyní IT a fakturační systémy tak, aby se maximální možná pomoc k zákazníkům dostala co nejrychleji,“ řekl ve středu Právu mluvčí ČEZ Roman Gazdík.