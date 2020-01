Sex na jednu noc Čechy moc nepohoršuje

Dovolená, festivaly, diskotéky, večírky u přátel. Místa, kde se lidé baví, jsou spojená s nezávazným potěšením, jaké nabízí třeba sex na jednu noc. S pověstnými firemními večírky to ale překvapivě v tomto směru tak horké nebývá. Vyplývá to z anonymního facebookového průzkumu pro portál Proerecta.cz na začátku letoška.

Asi třináct procent respondentů uvedlo, že ho provozují nebo v minulosti provozovali pravidelně několikrát do měsíce nebo i častěji, zpravidla v době, kdy neměli stálého partnera nebo partnerku. Na druhou stranu třetina dotázaných uvádí, že by do nezávazného sexu nikdy nešla. Potěšení jedné noci se nejčastěji podle průzkumu věnují muži i ženy ve věku 35 až 45 let, pravidelně pak 31 % mužů a 12 % žen.

Pokud jde o to, jak se k sexu na jednu noc jednotliví účastníci dotazníkové akce dostali, uvádí generace ve věku 15–25 let, že se tak prostě domluvili nebo se kontaktovali na internetové seznamce. Velkou roli hraje i alkohol, po němž u řady lidí padají jakékoliv zábrany. „Alkohol a to, že se partneři příliš neznají, nevede k příliš kvalitnímu zážitku,“ uvedl v odpovědi muž (35–46 let).

Ženy jsou na city

Protože jde zpravidla o neplánovanou záležitost, má mnoho lidí druhý den „morální kocovinu“. Někteří si kladou otázku, jestli partnera či partnerku na jednu noc ještě uvidí (49 %), čtyřicet procent se obává, zda neonemocní, 22 procent žen myslí na otěhotnění a třináct procent má dokonce zlomené srdce.

„Sex na jednu noc zůstane zpravidla sexem na jednu noc. V tomto ohledu je pro ženy citové vzplanutí jednodušší a více se poddávají citům. Muži to ale mohou vidět úplně jinak. Happy endy i tady existují, ale je to opravdu výjimečné,“ říká sexuoložka Taťána Šrámková z FN Brno s tím, že pokud jde o ochranu, neměly by ženy nikdy spoléhat pouze na muže.