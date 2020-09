Senioři s penzí nad 14 500 rouškovné nedostanou, navrhují lidovci

Vládní návrh, který v úterý proberou zákonodárci v Poslanecké sněmovně, počítá s tím, že jednorázový pětitisícový příspěvek dostanou v prosinci všichni lidé, kteří pobírají starobní, invalidní, vdovský či sirotčí důchod. To jsou v Česku zhruba tři miliony lidí. Pokud by lidovecký pozměňovací návrh prošel, rouškovné by nedostalo podle výpočtu Seznam Zpráv 740 000 lidí.