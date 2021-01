Senioři nad 80 let se mají k očkování registrovat na internetu. Odborníci to kritizují

"Bez aktivního kontaktování seniorů nevěříme tomu, že je realistické proočkovat 70 procent nebo i více osob starších 80 let, jak je stanoveno ve vládní strategii. A vlastně ani 70 procent osob starších 65 let, které mají být očkovány ve fázi I.B a do léta," píše centrum. Podotýká, že podle plánovaných dodávek bude mít Česko do konce února dostatek dávek, aby naočkovalo 90 procent lidí ze skupiny I.A, tedy seniorů nad 80 let.

Podle ministerského návrhu by od února do června měla pokračovat očkovací fáze I.B. Zhruba 3,5 milionu lidí by šlo na řadu podle svého věku, zdravotního stavu a profese. Spadají sem i lidé nad 65 let. Od července by pak nastala fáze II, kdy by se mohli nechat naočkovat ostatní zájemci.