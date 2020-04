Senátoři projednají 25 tisíc pro OSVČ a další opatření. Fakt to chvátá, řekl Vystrčil

„Máme vyhodnoceno, že to fakt chvátá,” řekl Novinkám předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Pokud Senát bonus pro OSVČ schválí, což se očekává, podnikatelé by mohli žádat už příští týden.

Třetí je změna zákona o zaměstnanosti tak, aby se nezaměstnaný mohl hlásit do evidence uchazečů o zaměstnání i na dálku. Firmy, které zaměstnávají postižené, by nemusely dokládat bezdlužnost kvůli státním příspěvkům na jejich mzdy a dalším dotacím. Podobně to bude platit i pro firmy, které požádají o příspěvky na mzdy zaměstnanců v rámci takzvaného kurzarbeitu, který již koncem března vyhlásila vláda.