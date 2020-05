Senátoři navrhují jednorázový příspěvek pro kraje a obce

Bonus pro eseróčka se vrací do Sněmovny. Senátoři chtějí jiný zdroj peněz

Senát minulý týden vrátil do Sněmovny novelu zákona, která rozšiřovala okruh příjemců i o společníky malých s.r.o., protože do ní chce vložit právě změnu zdroje peněz. Chce, aby příspěvek šel rovnou ze státního rozpočtu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to ale odmítla a ani provládní většina ve Sněmovně nejspíš takovou úpravu nepodpoří.