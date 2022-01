Senátoři by na rok bez přidání kývli. U soudců váhají

Plánované zmrazení platů ústavních činitelů by tentokrát nemuselo narazit ani v horní komoře parlamentu. Pětikoalice tam sice má většinu, ne vždy ale nachází stejnou řeč. Proti pětiletému zmrazení, jak to chtěla Babišova vláda, je však jeden rok pro oslovené senátory přijatelný. Spory by ale mohly vzniknout kvůli soudcům.