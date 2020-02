Senátor Hraba: Chci, aby se lidé doma mohli beztrestně bránit nožem i válečkem

Pane senátore, v lednu jste představil svůj návrh Můj dům, můj hrad, který má vést ke zvýšení práv člověka, který se ve svém vlastním domě brání útočníkovi. V čem přesně váš návrh spočívá?

Princip Můj dům, můj hrad znamená, že jsou posílena práva člověka, který je doma, a bezpečí jeho domova je nějakým způsobem ohroženo neoprávněným vniknutím. Posílení ochrany je v tom směru, že nebude možné člověka, který se brání, odsoudit, pokud lupiči ublíží. Rozhodně to ale neznamená, že by ho směl usmrtit.

Bavíme se tedy primárně o legálním držiteli zbraní? Chápu to tak?

Jde o ublížení lupiči, ale nejen střelnou zbraní. Pokud ho vezme po hlavě válečkem, tak mu může způsobit těžkou újmu na zdraví, a pokud by to nenaplnilo stávající parametry nutné obrany, tak by byl člověk odpovědný z trestného činu a minimálně by musel nahradit lupiči škodu, pokud by to nemělo horší důsledky.

A co se střelných zbraní týče?

Pokud by to bylo v nutné obraně, tak lze teoreticky použít i nelegální zbraň, ale nepřichází to prakticky v úvahu, protože v té době byste byl současně trestán za nedovolené ozbrojování. Týká se to tak v podstatě všech lidí. Můžete použít nůž, hůl, váleček nebo i kámen.

Máte už text hotový?

Téměř ano, precizuji důvodovou zprávu. Chtěl bych, aby se rozšířila definice nutné obrany a zpřesnilo to, že by se přihlédlo ke způsobu provedení útoku a k tomu, jestli útočník jednal ve zmatku, v úleku nebo ve strachu. To u nutné obrany nemáme. České právo to zatím řeší tak, že je to polehčující okolnost, ale je to stále trestný čin. Zatímco kdyby to bylo součástí podmínek nutné obrany, což tady od roku 1852 do roku 1950 bylo, tak si myslím, že by to bylo velmi vhodné. Mají to třeba i na Slovensku.

Pokud tedy uvedu konkrétní příklad, když mi někdo vnikne do domu, tak ho mohu beztrestně střelit do nohy nebo po něm hodit kamenem, zranit ho a neměla bych být odsouzena?

Když to převedu do konkrétního případu, je to lex Kňažko. Když se Milan Kňažko (slovenský herec a později vrcholný politik – pozn. red.) probudil a dole u něj šramotil lupič, tak vzal svou legálně drženou zbraň, zranil ho, chytila ho policie. Pokud by tohle udělal u nás, tak by se už nejednalo o nutnou obranu. A minimálně by byl odpovědný za náhradu psychické újmy. Mělo by u nás být zavedeno to, že obránce nemusí zvažovat, zda útok ještě trvá nebo už netrvá, nebo si dal útočník pauzu a bude pokračovat.

Co když se netrefím do nohy, ale až tak špatně, že útočník zemře.

To je samozřejmě usmrcení z nedbalosti. Tam by to právo zůstalo tak, jak je.

Není to riskantní rozvolňování legislativy? Nemůže naopak dojít ke zneužívání?

Nemyslím si to. Statistiky ze Slovenska nevykazují velké zvýšení útoků. Má to primárně výrazný preventivní účinek. Lupič si dvakrát rozmyslí, pokud ví, že se proti němu může člověk legálně bránit. Existuje to i v Irsku a Itálii a není to nic výjimečného. Právo by v této chvíli bylo ve větší míře na straně obránce domova.

Je tedy dnes podle vás právo spíše na straně útočníka?

Měla by být zvýšena jistota pro obránce. Právo málo chrání lidi bránící své domovy. Dnes v podstatě provedu nutnou obranu a čekám, jestli to byla nebo nebyla nutná obrana.

Proč máme zákon nastavený tak, že brání spíše útočníka, a ne toho, kdo brání svůj majetek a svou rodinu?

Takhle to volili zákonodárci, když vytvářeli nový trestní zákoník, a já si nemyslím, že je to dobře. Druhá otázka je, jak to stíhají státní zástupci. Mnohdy se obránci i domůžou spravedlnosti, ale jste obžalovaný, projdete celým procesem a až soud vás zprostí po několika letech. A takových případů je hodně, ozývá se mi řada lidí.

Vztahoval by se váš návrh pouze na dům nebo i pozemek?

Chtěl bych, aby se to týkalo výhradně obydlí. Ne na pozemku. Patří k tomu maximálně balkón.

Takže když mi člověk poběží po zahradě?

Tam bych to nechtěl rozšiřovat. Pokud někdo běhá po zahradě, tak jsem stále relativně v bezpečí a mohu zavolat policii.

Jelikož jste senátorem za obvod Benešov, tak mě zajímá, jestli tato úprava reaguje přímo na řádění gangu lupičů v této oblasti nebo je to obecně?

Samozřejmě že to akceleruje, ale nereaguje. Tímto tématem jsem se zabýval už v souvislosti s novelou Ústavy, kde se to týká práva na obranu života. A nutnou obranou jako takovou se zabývám už od fakulty.

Pokud se tedy vrátíme konkrétně k sérii vloupání, tak se zdá, že zde částečně selhala policie. My si policii platíme z našich daní, ale ona nás nedokáže ochránit. Není to tedy jen legislativní cesta pro suplování její práce?

I bývalý policejní prezident Martin Červíček (senátor za ODS) přiznal, že policie nemůže být všude, ať už stavy policie budou jakékoliv. Doba, kdy mohou zasáhnout, je časově limitovaná a prostě nemohou zasáhnout včas. Není to její suplování, ale doplnění a pomoc.

Podle odborníků už nyní jsou ale v trestním zákoníku dostatečná práva na ochranu obydlí a majetku a není třeba to zpřísňovat.

Myslím, že ten stav prostě není ideální a že je prostor pro vylepšení. Určitě by jim to dokázali minimálně lidé, kteří jsou nespravedlivě stíháni a kteří se mi v souvislosti s přípravou ozývají.

Není to spíše na zlepšení práce soudů, a nikoliv na změnu zákona?

Není. Už nyní má právní řád 2000 norem a je hodně složitý. Je třeba to spíše vysvětlit a zpřesnit.

Řeší váš návrh i to, když spáchám čin pod vlivem alkoholu? Člověk si dá doma s manželkou nebo manželem lahev vína a přijde útočník.

Tak tam by se to řešilo podle toho, zda to byla, nebo nebyla nedbalost. Myslím, že by tam byl důsledek pro legální držitele střelných zbraní.

Další z výtek je, že váš návrh jde populistickým, nacionalističtějším směrem a cílí trochu na občany, kteří už dnes často neváhají třeba vytáhnout zbraň na svého souseda.

Ne, dost jsem o tom přemýšlel, platí to obecně. Myslím, že rozšíření práv obránců domova je dobře.

Podobný návrh ve Sněmovně předložila i SPD. Spolupracuje s nimi na tom?

Návrh SPD neměl právní kvalitu, kterou bych od toho očekával. Zapomněli tam třeba úplně na majetek nebo hovořili o podmínce obavy o zdraví nebo život. Jak by se ta obava prokazovala? Je to prakticky nepoužitelné a nezahrnovalo to většinu případů.

Jak jste na tom s podporou koaličních i opozičních stran ve Sněmovně?

Samozřejmě jsem se s nimi o tom bavil, ale čekám, že konkrétní podporu budou vyjadřovat až nad konkrétním zněním.