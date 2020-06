Senát navrhuje odpuštění sociálních odvodů firmám do 150 zaměstnanců

Senátoři navrhli, aby stát odpustil firmám do 150 zaměstnanců sociální odvody za červen až srpen. Původní novela z pera ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) ale počítala s odpuštěním firmám pouze do 50 zaměstnanců. Návrh zákona se tak vrací zpět do Sněmovny.