Zdravotní ústav nedostal vakcíny pro sebe, ale pro ohrožené skupiny. Šéf rezignoval

Ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský rezignoval na svou funkci. Ve čtvrtek to oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Březovský tak učinil poté, co se přišlo na to, že ústav rozdělil tisícovku vakcín mezi své zaměstnance a jejich příbuzné. Většina z nich přitom na vakcínu neměla podle vládní očkovací strategie nyní nárok.