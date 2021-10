Šéf unie cestovního ruchu: V Praze zavře téměř polovina hotelů

Pandemie zasáhla cestovní ruch v Praze a velkých městech nejvíc, přestali jezdit cizinci. Vaše společnost Sivek Hotels se rozhodla zavřít několik hotelů v centru Prahy, např. známý hotel Kampa, kde jste byli v nájmu. Asi to bylo ekonomicky neudržitelné. Čekat na návrat cizinců už nechcete?

Poctivě říkám, že to bylo nejhorší období za mých posledních 32 let v podnikání. Musel jsem propouštět své blízké, zetě, dceru mého syna. V roce 2019 nás ve firmě bylo 140, dneska nás je 34 a další spolupracovníci budou muset odejít.

Na konci září jsme zavřeli definitivně hotely Kampa – Stará zbrojnice, William a Harmony. Hotel Melantrich je nyní také zavřený, ale tam ještě jednáme s vlastníkem, městem, je tam šance. Nyní máme v provozu už jen hotel Selský dvůr, ten vlastním, to je srdeční záležitost. Máme tu skvělý tým lidí, personál, někteří kuchaři přešli třeba z Kampy. Chystáme v listopadu tradiční husí hody, Československý husí pochod, loni jsme to ještě lidem dávali do krabičky.

Jak výrazně jste museli například na Kampě zlevnit pokoje, abyste je obsadili ­alespoň zčásti tuzemskou klientelou?

Dramaticky, až na 800 korun za noc, před pandemií to bylo 2400 korun. V hotelích jako Kampa či William jsme měsíčně platili nájem přes 1,5 milionu, bez tržeb to nejde.

Máte přehled i od kolegů, konkurence z hotelového byznysu? Kolik odhadujete, že v metropoli neotevřelo hotelů? Dřívější odhady mluvily zhruba o pětině…

Je to můj odhad, ale jsem přesvědčen, že správný. Stažené rolety má v současné době v Praze přes 25 procent hotelů, předpokládám, že v průběhu zimy to číslo vystoupá až na 45 procent. Znám v současné době čtyřhvězdičkové hotely 200 metrů od Václavského náměstí, které mají otevřeno, ale neposkytují snídaně. To si nedovedu představit, že bych v jakékoli době připustil.

S návratem cizinců je to stále špatné?

Určité zlepšení tam je, ale stále to jsou setiny proti tomu, co bývalo v roce 2019. Jsou výjimky, znám pětihvězdičkové hotely jako Hilton, kterým se daří, jezdí tam Američané, filmaři pro Netflix, ale jinde mají prázdno.

Kdy očekáváte návrat ke stavu před covidem? Bude to příští sezona?

Až bude nebe plné letadel, osobně to vidím na rok 2023. Očkování může pomoci, i v tomto směru jsou ale věci, co mě zaráží. Nepovolila se vakcína Sputnik, přitom Maďarsko a Slovensko mají tuto vakcínu povolenou.

Jaké naděje vkládáte do kampaní státní agentury CzechTourism? Chtějí sem přilákat turisty ze Španělska, Francie, Izraele…

Vím, že dělají zahraniční kampaně, velmi se snaží, ale vzhledem k tomu, jak se vyvíjí covidová mapa, se obávám, že ty finanční prostředky nebudou vhodně využity.

Šlo by to za uzávěry přežít bez státních pomocných programů? Když vyberete jen to klíčové, co zpětně hlavně oceňujete? Co naopak například nefungovalo?

Nebýt státních dotačních programů, jako Antivirus, Covid ubytování, Covid nepokryté náklady, tak řada podnikatelů včetně mě podnikání pověsila na hřebík už někdy v lednu. Co bych vytknul, je to, že někde u některých podnikatelů to mnohdy trvalo dlouho, než peníze dostali.

My jsme čerpali od státu podporu přes 30 milionů korun. Náš účet za pandemii byl mnohonásobně větší, ale díky tomu jsme přežili. Nicméně spousta jiných dobu covidu odskákala, například průvodci, letenkové agentury či cestovní kanceláře, které se zabývají příjezdovým cestovním ruchem.

Z pohledu šéfa unie cestovního ruchu čekáte, že i letošní léto jako to loňské bude v počtu domácích turistů rekordní? V jakých regionech si hoteliéři naopak poslední sezonu chválí jako povedenou?

Je pravda, že některé regiony si v létě, v období školních prázdnin, a některé i v říjnu, „mlaskaly“. Nebyla to zrovna krásná jižní Morava, ale například Lipno, kde znám případ, kdy ve zcela vybydlených prostorách Landal Mariny musel host zaplatit 4000 korun za den a sám si povlékal postel a za svíčkovou k obědu chtěli 500 korun. To je skutečnost, kterou jsem zažil.

Také jsem rád, že hotely na horách budou mít v zimě konečně dobrou sezonu, i když předpokládám, že s ohledem na vývoj covidu budou možnosti návštěv českých hor turisty mimo Poláků stále omezené.

Čeští restauratéři si stěžují také na nedostatek potřebného personálu. Platí to i pro hotely?