Šéf poslanců ČSSD kvůli Babišovi opatrně dloubl do ANO

„Hnutí ANO na to nereflektovalo a nechtělo nasadit někoho jiného. Ptejte se i představitelů hnutí ANO, jestli za ten rok a půl nezmoudřeli a neřeknou si: ,Těch problémů je tolik, že bychom se o tom v rámci hnutí mohli bavit, jestli by nebylo lepší, kdyby na tento post šel někdo jiný,‘,“ dloubl ve středu do koaličního partnera Chvojka.

Zároveň dodal, že je důležité ctít presumpci neviny. „Nezapomeňte na to, co říkal (nejvyšší státní zástupce) Pavel Zeman, jako právník to ctím: Pokud je člověk obviněn, neznamená to, že je vinný,“ podotkl Chvojka.