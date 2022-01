Šéf Notářské komory: Farský může rezignovat jen v Česku

Jaké má možnosti poslanec STAN Jan Farský, když chce složit poslanecký mandát na dálku z USA?

České právo zná pouze dva způsoby, jak může poslanec rezignovat na mandát. Jeden je do rukou předsedy Sněmovny a druhý způsob je před notářem učiněným prohlášením.

Zákon ale myslí notáře ČR, takže to nemůže udělat před notářem americkým podle cizího práva. Nota bene notáři v USA nejsou ani právníci, to jsou lidé, kteří si koupili licenci a v zásadě pouze ověřují podpisy a přijímají prohlášení. Toto řešení nepřichází v úvahu.

Neexistuje žádná alternativa?

Diskutovalo se v tomto případě o sepsání notářského zápisu na dálku, které od září upravuje český řád. Tato možnost je ale pouze pro ty případy, kdy se jedná o odklad pro zápis do veřejného obchodního rejstříku.

Kdyby byl pan poslanec jediným společníkem nějakého s. r. o., tak by to mohl udělat dálkovým zápisem z Ameriky, ztotožnění potom proběhne bankovní identitou nebo elektronickým občanským průkazem. To není ale tento případ.

Co kdyby český notář letěl do USA za Farským?

Ani to není možné, protože notář jako prodloužená ruka českého státu, státem jmenovaný, odvolávaný, svým způsobem státní úředník, může vykonávat svou činnost pouze na území ČR.

Ani kdyby to bylo na území ambasády?

Ani to, protože to se z pohledu mezinárodního veřejného práva považuje za naše území jen pro účely diplomatické imunity, ale není to naše území. Takže ani toto nepřichází v úvahu. A my tam žádný prostor nevidíme.

Takže poslanci Farskému nezbývá než se vrátit domů?

Pokud bude chtít rezignovat, tak mu nezbude než se vrátit.

Kdyby Farský přejel do Kanady nebo do Mexika, měl by stejný problém rezignovat na dálku tam odtud?

To by narazil na úplně stejný problém.

Je to podle vás díra v zákoně, že poslanec nemůže rezignovat ze zahraničí?

Nikdy se to nestalo, a proto se na to nepamatovalo.

Kontaktovali vás ze STAN nebo Jan Farský, abyste mu poradili?

Teď se to hodně řeší ve sdělovacích prostředcích, a proto jsme si na to udělali interní analýzu, jestli bychom mohli nabídnout nějaké řešení, ale k ničemu jsme nedospěli. Když zákonodárce zaváděl notářské zápisy na dálku, tak to nechtěl rozvolnit úplně pro všechny.