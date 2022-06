Šéf České zbrojovky: Na prvním místě je pro nás naše armáda

Válka na Ukrajině připravila lidi – hlavně v Evropě – o pocit bezpečí. Státy na celém světě začaly zbrojit, vyzbrojují se i lidé. Je to dobrá doba pro zbrojařské firmy?

Podle mého je důležité, že jsme si jako západní civilizace uvědomili, že svoboda, blahobyt a další naše hodnoty nám nejsou garantovány a že se o ně musíme starat. Uvědomili jsme si, že bezpečnost má svou hodnotu.

Ještě před 18 měsíci si některé vlády myslely, že budeme žít navždy v míru. Ale teď vidí, že to tak není.

Doufám, že jsme si to uvědomili včas, a je dobře, že jsme se rozhodli se o naši bezpečnost starat. Z tohoto pohledu je to dobrý posun. Z pohledu byznysu se ale na to takto nedíváme. Jsme firma, která prodává do celého světa, a historicky nestíháme uspokojit poptávku.

Ani za covidu?

Ani za covidu. Rok 2021 pro nás byl rekordní. Ta současná situace nás trápí hlavně lidsky, protože válka na Ukrajině je obrovská humanitární katastrofa. Jsme ale v odvětví, které jistě nabylo na důležitosti a má svou odpovědnost. Jsme připravení plnit tuto svou roli hlavně vůči státním partnerům. Na prvním místě je česká armáda. Dodáváme i mnoha dalším ozbrojeným složkám a prostřednictvím Coltu například i americké či kanadské armádě.

Za první čtvrtletí vám vyskočil prodej zbraní skoro o polovinu. Čím to je? Ovlivnila to válka na Ukrajině?

Válka začala 24. února a v prvním kvartále se tedy projevila minimálně. Pro naše investory je hlavně důležité, že tržby šly nahoru rychleji než počty kusů. Protože prodáváme více dlouhých zbraní na úkor krátkých, hlavně útočných pušek pro ozbrojené složky. Za druhé je to dáno tím, že ve srovnání proti prvnímu čtvrtletí minulého roku poprvé započítáváme i výsledky Coltu, který jsme získali loni v květnu.

Lidé si během pandemie kupovali zbraně, protože měli obavy z nestability?

V některých zemích se určitě zvýšily obavy o bezpečnost. Všichni jsme byli v lockdownech a nikdo nevěděl, co bude. V USA probíhaly diskuse o omezení financování policie a to mělo určitě vliv na větší prodej zbraní.

Obecně lze říci, že covid vyvolal nejistotu u zavedených jistot. Lidé si začali uvědomovat, že nelze spoléhat na stát, tak jako dříve. Výrazně narostla hodnota bezpečnosti v širokém slova smyslu nejen osobní, ale i např. energetická. A tato nejistota způsobená covidem je teď znásobená válkou.

O jaké zbraně je největší zájem?

U ozbrojených složek, jako je česká armáda, jsou to útočné pušky Bren2 a pistole P10. Na civilním trhu máme úspěch s naší novou malorážkou i kulovnicí a ve sportovním odvětví je velice oblíbená pistole Shadow 2. Ale lze říci, že pokrýváme celé portfolio od sportu přes lov a sebeobranu až po ozbrojené složky. A ve všech odvětvích pociťujeme silnou poptávku.

Jak důležité je to, že jste koupili americkou firmu Colt a že jste na americkém trhu?

Pokud budu mluvit za obě hlavní značky, tedy za Colt i za CZ – ještě v Americe prodáváme pod značkou Dan Wesson –, tak americký trh pro nás znamená 60 procent tržeb. Je to pro nás klíčový trh jak v komerční, tak vojenské oblasti. Je to dáno tím, že je to prostě největší trh se zbraněmi na světě.

Proč jste vlastně Colt koupili?

My jsme na americkém trhu prodávali pod značkou CZ-USA a přemýšleli jsme, jestli budeme naši výrobní bázi v USA budovat na zelené louce anebo koupíme nějakou americkou značku.

Chvíli to vypadalo, že v Arkansasu vybudujeme továrnu na zelené louce, ale přišla možnost koupit Colt. Když jsme si spočítali, že nejen získáme skvělou značku, ale bude to i rychlejší, tak zvítězila varianta koupě Coltu. Je to ikonická značka celého odvětví. Je zajímavé, že Česká zbrojovka letos bude slavit 86 let od založení a Colt 186 let, tedy Colt je přesně o 100 let starší.

Na Coltu se nám líbilo, že je silný na trhu ozbrojených složek jak v americké armádě, tak zvláště v kanadské, tam je dokonce výhradní dodavatel ručních palných zbraní. Má zákazníky po celém světě i v Evropě a Asii. Má také továrnu v Hartfordu v Connecticutu.

Díky tomu jsme zvýšili naši schopnost vyrábět i výrobky CZ v Americe. A líbila se nám firemní kultura, jsme si dost kulturně blízcí, máme stejné hodnoty a taky jsme si padli do oka s managementem, a tak jsme je koupili.

Po tragédii v Texasu, kde mladý střelec postřílel 19 lidí, hlavně dětí ve škole, se oživily diskuse o regulaci zbraní v USA. Jak to podle vás dopadne na váš byznys?

Každý takový incident je naprosto šílená věc, ale jako Evropané nedokážeme pochopit hloubku toho, jak důležitý je druhý dodatek americké ústavy (o svobodě držet a nosit zbraň pozn. red.) pro americkou společnost. Je to velmi citlivé téma. My budeme vždy respektovat legislativu dané země.

Zbrojovka se zapojila do pomoci Ukrajině. Co jí dodáváte?

Je to akce koordinovaná ministerstvem obrany, které dodalo Ukrajině mnoho našich výrobků, ale i mnoho dalších zbraní od jiných výrobců. Také jsme poskytli Ukrajině několik věcných darů a dali jsme do dražby jednu z našich zbraní, pistoli CZ 75 Tobruk. Ta se vydražila za pět milionů korun, které putovaly na sbírku ukrajinské ambasádě.

Na Ukrajinu dodáváme i komerčně. Ze začátku jsme dodávali nejen ruční zbraně, ale i neprůstřelné vesty a helmy, což bylo v té době naprosto nedostatkové zboží. O další pomoci jednáme.

Nejdůležitější zákazník je pro vás česká armáda, která má se zbrojovkou rámcovou smlouvu na dodávku pušek a pistolí za 2,5 miliardy korun. Teď kvůli válce tu částku o miliardu navýšila. Museli jste odložit jiné zakázky, abyste uspokojili českou armádu?

Je to radost, ale i závazek. České armádě, ale i jiným ozbrojeným silám jsme deklarovali, že jejich požadavky upřednostníme na úkor civilního trhu, aby armáda měla svou dodávku včas. Není to jednoduché, protože jsme dlouho dopředu vyprodaní. Česká armáda je ale pro nás klíčový a referenční zákazník, je to naše domácí země, a proto jsme ochotni pro ni udělat něco navíc.

Jak je to s cenou? Je stejná, jako když jste se s obranou dohodli na té rámcové smlouvě před dvěma roky?

Ano, cena zůstala stejná.

I když se výrazně zvedají ceny materiálu i práce?

To je princip rámcové smlouvy. Je na nás, abychom pracovali na vnitřní efektivitě, abychom pro armádu zachovali stejnou cenu.

Ale pro jiné zákazníky jste zdražili?

Určitě, došlo k podstatnému nárůstu cen na většině trhů, protože šla nahoru cena dopravy, energie a materiálu, platíme více našim lidem.

A proč jste nezdražili i pro českou armádu?

Takto jsme se na to nedívali, že když jsme zdražovali např. na americkém trhu, tak to zdražíme i české armádě. Chtěli jsme přispět k naší obranyschopnosti a nechtěli jsme licitovat o cenách v době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. To by bylo nemístné.

Ale vztahy s armádou nejsou jenom růžové. Zaprvé jste kritizováni za to, že v nové pušce pro přesnou střelbu selhává munice. Čím si to vysvětlujete?

Nechtěl bych vstupovat do politické diskuse. Kritizuje nás hlavně pan poslanec Růžička z ANO, který je opoziční poslanec, a pro něj je jistě důležité být více vidět. Mrzí mě, že jsme se stali součástí politické diskuse, a nejvíc mě mrzí, že v té diskusi padají argumenty, které nejsou vůbec pravdivé.

Nejlepší by bylo, kdyby si pan Růžička udělal čas a přijel do Uherského Brodu, stoupl si před 1500 našich zaměstnanců a řekl jim, že dělají špatně svoji práci. Každým takovým vyjádřením je devalvována práce našich zaměstnanců, kteří Českou zbrojovku postavili za těch posledních dvacet let.

Ale armáda připustila, že některá munice v tom selhává.

Protože to byla vadná munice. Představte si, že si koupíte ferrari a dáte do něj diesel. Co se asi stane? Mrzí mě, že v Česku se občas úspěch neodpouští. My jsme úspěšná společnost a výrobky, které vyrábíme a prodáváme, jsou konkurenceschopné a globálně úspěšné. Podíl ČR na tržbách naší společnosti byl v prvním čtvrtletí sedm procent.

Naši kritici srovnávají pušky Bren2 s o generaci staršími výrobky. My je ale můžeme srovnávat se zbraněmi, které používá americká a kanadská armáda, protože je vyrábíme, a můžeme si sebevědomě stát za tím, že platforma Bren2 je opravdu dobrá.

Podle mého názoru je většina naší společnosti hrdá na to, že jsme koupili slavnou značku v Americe, že máme ambici být světovou jedničkou. Ale nepochybně to někomu vadí. O. k. Ale vadí to hlavně lidem, kteří by rádi do České republiky dováželi zbraně z ciziny, které jsou často generačně zastaralé.

Měli bychom si uvědomit, že díky naší společnosti je ČR zcela nezávislá v oblasti ručních střelných zbraní – ať jsou to pistole, samopaly Scorpion, nebo útočné pušky Bren2. Kdyby měla česká armáda zbraně z ciziny, tak by teď stála v dlouhé frontě.

My máme kvalitní výrobek, a navíc jsme česká firma a zaměstnáváme české lidi. Nejsme žádní překupníci, těm vadíme nejvíce.

Druhá věc se týká sporu o neprůstřelné vesty. Proč jste obraně poslali výzvu na zaplacení 45 milionů jako náhradu škody, když jste se už před dvěma lety dohodli na smíru? Chápu výhrady poslanců, kterým vadí, že by zbrojovka měla být k obraně velkorysejší, když dostává miliardové kontrakty a jen díky spolupráci s armádou mohla zbrojovka vyvinout pušku Bren.

Pro nás je vztah s Českou republikou a s českou armádou strategický a díváme se na něj dlouhodobě. My s ministerstvem obrany o tom problému diskutujeme a jistě dojdeme k výsledku, který bude fungovat pro všechny strany.

Mě zajímá, proč jste jim poslali tu výzvu na úhradu škody?