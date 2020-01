Šéf české kanceláře WHO: Lék na koronavirus zatím nemáme, ale není třeba panikařit

V tuto chvíli nevíme, jestli jsou vyvíjeny vakcíny či léky, na to je příliš brzy. Nejsem virolog a nevím, jak je těžké takovou vakcínu vyvinout, ale Čína situaci určitě řeší. O tom svědčí i to, že Čína sdílela genom viru se zbytkem světa. To byl velmi důležitý první krok k tomu, aby mohly začít diagnostické testy, a pokud to bude možné, aby byl vyvinut lék.