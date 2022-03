Šéf Bohemia Energy vlastní s manželkou luxusní tryskáč za tři stovky milionů

Dodavatel energií a plynu Bohemia Energy loni v říjnu ukončil kvůli rostoucím cenám činnost, což se dotklo zhruba 900 tisíc odběratelů. Vedení firmy sice v minulých dnech zaslalo všem bývalým klientům přeplatky, přesto už několik tisíc z nich chce žádat BE o odškodnění.

Redakce Práva se s dotazy týkajícími se vlastnictví a využívání letadla i propojení se skupinou BE obrátila nejprve telefonicky přímo na Písaříka, který se odmítl k čemukoliv vyjádřit. „K tomu se vám nebudu vyjadřovat, není to nutné. Není důvod se vyjadřovat k našim soukromým ani firemním aktivitám,“ řekl Právu Písařík.

Krátce poté se ozval mediální zástupce skupiny BE Mirek Deneš a v reakci na otázky redakce ohledně spojení BE a společnosti Bohemia Energy Club uvedl, že firma „Bohemia Energy Club nemá s bývalým dodavatelem energií nic společného“.

Podle výroční zprávy BE Club za rok 2020 zveřejněné v obchodním rejstříku byla však tato firma „poskytovatelem marketingových služeb pro skupinu Bohemia Energy“, konkrétně pro ni například zajišťovala marketing pro parkurové skákání. Výroční zpráva za loňský rok zatím nebyla zveřejněna.

Jeho provozovatelem je pak společnost CTR Atmospherica Aviation, která se zabývá komerčním pronájmem letadel. Tento tryskáč vyrobený v roce 2010 byl do českého leteckého rejstříku zapsán v roce 2017, předtím létal u jiných zahraničních společností. Nákup nového letadla by jeho majitele stál podle veřejně dostupných informací v rozmezí od 10 do 14,5 milionu dolarů, tedy zhruba 227 až 330 milionů korun. Dříve používaný tryskáč se pak v minulosti prodával za cca šest až sedm milionů dolarů (136 až 159 milionů korun).