Schwarzenberg: Ukrajina musí vydržet, Rusko se řítí do propasti

Čekal jste, že se ještě dožijete války v Evropě?

Nečekal. A taky jsem se dost zmýlil. Myslel jsem, že je Putin chladnější a rozumnější. Ale ten jeho proslov těsně před přepadením Ukrajiny, to byl projev velmi emotivního člověka. Tam bylo už naprosto jasné, že to měl dlouho v plánu. Myslel jsem, že bude velké divadlo, že bude vydírat, ale že začne velkou válku, to mě ani ve snu nenapadlo.

V roce 2014 jste říkal, poté, co Rusko anektovalo Krym, že jestli nepomůžeme Ukrajině dodávkami zbraní, tak ji Putin sežere kus po kuse, a že jestli to neuděláme rychle, tak nás to vyjde ve výsledku mnohem dráž. Vypadá to, že jste to odhadl přesně. Proč myslíte, že to neviděli i ostatní západní politici?

Nechtěli to vidět, protože je to mnohem pohodlnější. Je to stejné jako v třicátých letech. Leckdo si přečetl Mein Kampf, kde přece Hitler řekl, co chce dělat. Ale oni mu to nevěřili, nechtěli věřit, protože je to mnohem pohodlnější. Už dávno jsme měli Ukrajině mnohem víc pomáhat. A také jednat s Ruskem a vysvětlit mu, kde jsou meze. Ale obojí se zmeškalo. Američané se probudili až v posledních měsících a začali všude říkat, že bude válka. Ale to už bylo pozdě.

Co dělat teď?

My musíme teď nějaký čas čekat a ubohá Ukrajina vydržet.

Nebylo by lepší do toho vojensky vstoupit?

Nesmíme začít třetí světovou válku. Kdyby NATO zasáhlo otevřeně proti ruským vojskům, tak by z toho byla velká válka. Můžeme posílat zbraně a podobně, ale těžko zasahovat přímo. Teď bude záležet vzhledem k hospodářské situaci na tom, jak dlouho Rusko vydrží.

Snad Ukrajina?

Ukrajinci bojují mnohem lépe než ruské vojsko, to se ukazuje jako hodně neobratné. Nikdo neví, na jak dlouho mají Rusové prostředky bojovat. Válka je drahý špás.

Myslíte, že jim Čína pomůže?

Čína do toho asi nepoleze, protože by jí to vůbec nepomohlo. Teď profitují z toho, že Rusové jsou v blbé situaci, a nemají nejmenšího důvodu, aby Rusům pomohli.

Co když začnou Rusové bombardovat ukrajinská města a nebudou hledět na civilní oběti? Vydrží se na to Evropané a Američané nečinně dívat?

Pokud by to bylo strašlivé, tak určitě ne. Vzpomeňte si, jak začal zásah Američanů v Srbsku. Poněvadž se Američané nevydrželi dívat v televizi, co se dělo v Jugoslávii. Tudíž vznikl velký tlak na to, aby do toho vstoupili a Srbům to překazili.

No jo, ale Srbové neměli atomové zbraně. Proto mělo NATO snazší rozhodování.

Proto do toho teď Američané nevstoupí. Jsou už také mnohem otrlejší. Ale přesto, co dnes západní svět dělá – všechny ty sankce –, tak to Rusové dlouho nevydrží. To je podstatně něco jiného, než byly sankce před sedmi lety. To byly jen kecy, ale teď sankce působí a Rusové je berou vážně. Podle mého to musí Ukrajinci ještě dva měsíce vydržet.

Nebude to dřív? Vždyť už vyjednavači říkají, že začínají nalézat společnou řeč.

Doufejme, ale nebude to snadné. Snad si už Rusové začali uvědomovat, že to neprobíhá, jak si vysnili. Můj starý kolega Lavrov už připustil, že jim někdo něco nakecal a že se nechali do konfliktu s Ukrajinou zatáhnout. Lavrov asi vidí, že se Rusko řítí do propasti. On je inteligentní člověk a vynikající ministr zahraničí, tak už asi hledá díru, jak z toho ven.

Proč do toho konfliktu Rusové podle vás šli?

Očividně i politici jsou lidé. A jinak chladného Putina přemohly emoce. On je zastánce Velkoruska, což je stejně škodlivá teorie jako Velkoněmecko a vede do stejné pasti.

Putin nechce přiznat, že Ukrajinci jsou samostatný národ a že mají nárok na existenci. Což byl celý obsah jeho proslovu, kterým začala tahle válka. Samozřejmě kecal blbosti, protože po staletí byla velká část Ukrajiny součástí nikoli Ruska, ale patřila k Řeči pospolité, což byl společný stát Poláků, Litevců, Bělorusů a z velké části Ukrajinců.

Myslíte, že kdyby západní státy po obsazení Krymu nasadily stejné sankce jako dnes, tak by k invazi nedošlo?

Myslím, že nedošlo. Ale tehdy si Putin z našich kroků nic nedělal. Všimněte si, jak je teď překvapen naší dnešní reakcí. Západ není tak degenerovaný a slabý, jak si myslel. Překvapil ho Biden, že něco dělá, i Evropa, která ukazuje, že když se překročí nějaká červená linie, tak pevně zareaguje.

Překvapili vás Němci, že nakonec drží basu a přikročili k tvrdším sankcím?

Dokázat postavit Němce proti Rusku, to je diplomatický majstrštyk. Poněvadž skoro dvě stě let bylo základní pravidlo německé zahraniční politiky – převzaté od Pruska – nikdy se nepostavit proti Rusku. Když Bedřich II. prohrál s Ruskem u Kunersdorfu (1759), tak poznal, že Rusko je velmoc a není dobré si ji rozkmotřit. To se pokazilo až v první světové válce. V posledních letech se ale k tradiční politice Němci vrátili, ale invaze na Ukrajinu byla i na Němce příliš.

Jaký výsledek teď čekáte? Asi je iluzí si myslet, že Putin odejde s prázdnou, nemyslíte?

Určitě lze čekat dlouhá jednání. Ukrajina asi přijde definitivně o Doněcko a Luhansko a taky o Krym a tím to skončí.

Co podmínka, aby se z Ukrajiny stal neutrální stát po vzoru Rakouska nebo Švédska?

To bude pro Ukrajinu těžké. Když se podíváte na mapu, tak mezi Ruskem a Rakouskem je dosti států, mezi Švédskem a Ruskem je alespoň Baltské moře. Mít mocného souseda a být neutrální a navíc neozbrojený, to by bylo pro Ukrajinu neúnosné.

Švédsko je po zuby ozbrojená neutrální země.

To by byla možná schůdná cesta a čekám, že je do toho Evropa bude tlačit.

Myslíte, že se Ukrajinci smíří se ztrátou území?

Budou muset, ale třeba to nebude navěky. Až tam nebude Putin, nebo bude svržen, tak se může stát všechno.

Proč Rusové dovolili, aby to došlo tak daleko, že Putin napadne sousední, bratrskou zemi?

Protože je to diktatura! Já jsem to vždycky říkal, ale tady to nechtěl nikdo slyšet. Jak chcete nazvat to, že Putina napadlo na Ukrajinu zaútočit a nemusel se na nikoho ohlížet?

Myslíte, že za vším je jen Putin?

Hlavně on. Vzpomeňte si na to, že když oznámil obsazení těch dvou separatistických republik, tak i šéf ruských tajných služeb nevěděl, co má říkat. Podle všeho to věděl jen ministr obrany Šojgu a náčelník generálního štábu Gerasimov. Ani Lavrov to zřejmě nevěděl.

Ale teď mu zdatně kryje záda.

Ale je vidět, že to nevěděl a je z toho nešťastný, protože je inteligentní dost na to, aby věděl, že to nemůže slavně skončit.

Vy jste spolu řešili v roce 2009 plynovou krizi, jak na něj vzpomínáte?

Je to starý kolega. Pamatuji si na to, jak jsme byli v Moskvě, na jednání bylo vše skvělé, ale pak byla tiskovka a na ní povstala ruská novinářka – hezká blondýnka – a položila Lavrovovi očividně domluvenou otázku, jestli když bude postaven v Čechách americký radar, tak umístí Rusko své rakety v Kaliningradu?

Lavrov řekl, že pokud bude ve východní Evropě americký radar, tak ano. Já jsem podotkl, že podle mých zeměpisných znalostí je z Prahy ke kanálu La Manche o pár set kilometrů blíž než na Ural, a proto patříme ke střední nebo do západní Evropy, ale ne východní.

Lavrov se na mě vítězoslavně obrátil a řekl: V OSN patříte do východoevropské skupiny, a tím pádem jste východní Evropa. Což znamená, že patříte do naší obory.

Myslíte, že kdybychom nebyli v NATO a v EU, tak si na nás znovu Rusko brousí zuby?

No jasně, tak s námi už dávno zatočili. Vzpomínám na bezpečnostní konferenci v Mnichově v roce 2007, kam přijel sám Vladimir Vladimirovič a měl tam projev. Byl jsem tehdy ministr zahraničí a měl jsem proslov hned po něm a dobře jsem ho poslouchal.

Ve svém projevu jsem poté řekl, že jsem vděčný panu prezidentovi za jeho projev, protože mi potvrdil všechny důvody, proč bylo nutné, abychom vstoupili do NATO a že jsme jednali správně. Němci se poté na mě vrhli a vynadali mi, proč Putina zlobím, když je tak vstřícný.

Nemá Západ díl viny na celé situaci? Že se choval k Rusku arogantně a neslyšel jeho požadavky? Že Rusku západní politici v 90. letech slibovali, že se NATO nebude na východ rozšiřovat?

Ten slib byl polovičatý. Důkladně jsem to studoval. Nikdy nic takového nebylo podepsáno. Ale je pravda, že se o tom mluvilo. Nesmíte však zapomenout, že kdyby byl v Rusku zachován Jelcinův kurz, tak by se NATO nerozšiřovalo. Kdyby se Rusko vyvíjelo k demokracii, tak by k tomu nedošlo. Ale tam to vzalo zpětný chod, začala se utužovat diktatura.

Ale k anexi Krymu došlo po Majdanu v roce 2014. A Rusové měli problém s tím, že to až moc podporovali Američané.

To je blbost. Prezident Janukovyč si během pár let vlády vybudoval neuvěřitelné barokní sídlo, korupce a neschopnost byly takové, že to Ukrajinci nevydrželi. Tam bylo skutečné lidové povstání. To byl pro Putina varovný signál, že by se mohli barevnou revolucí nakazit i Rusové.

Ale Ukrajina zůstala rozdělená na proruský východ a proevropský západ. Nebyla chyba to ignorovat a nabízet jim členství v NATO?

Vašnosti, jak teď vidíme, celá Ukrajina se brání Rusům. To ruská propaganda vám namluvila, že ruskojazyčná část Ukrajiny touží po spojení s Ruskem. Je to trošku podobné situaci v Irsku. Když si před sto lety Irové vydobyli samostatnost, tak jen malá část tam mluvila irsky, většina mluvila anglicky, a přesto nechtěla anglickou nadvládu.

Ale jak to bylo na Krymu? Za pár dní skoro všichni ukrajinští vojáci přešli pod ruské velení.

To je naprostá pravda, ale tam armádě veleli stále sovětští důstojníci. Tam to Ukrajinci během barevné revoluce zanedbali. Nestarali se o armádu ani námořnictvo, a proto přišli o lodě a část armády. Tam nebyla armáda ani ukrajinská, ani ruská, ale sovětská.

Taky tam během těch událostí vlály hlavně staré sovětské vlajky, protože krymské obyvatelstvo, poté co původní Tatary vyhnali, zavřeli, zabili, je hlavně sovětské. Proč? Protože tam celou sovětskou éru chodili do důchodu příslušníci sovětské armády, policie a tajných služeb. Tam je totiž báječné pobývati a bylo to umožněno jen privilegované části sovětské společnosti.

Zpět k mé otázce. Byla chyba nabízet Ukrajině členství v NATO? To byl přece pro Putina červený hadr.

S odpuštěním v tomto se můžeme prát. Vzpomínám si na summit NATO v Bukurešti v roce 2008. Tam ani Gruzie, ani Ukrajina pozvánku do NATO nedostaly, ale Putin to pochopil jako pozvánku, aby mohl napochodovat do Gruzie a pár roků nato na Ukrajinu. Nejsem si jistý, že máte pravdu. Opak je pravdou. To, že NATO odmítlo Gruzii a Ukrajině nabídnout členství, si Putin vyložil jako slabost a vtrhnul tam.

Když Sověti v 60. letech začali na Kubě umísťovat rakety, tak se to Američanům také nelíbilo a hrozil jaderný konflikt. Není to stejné, že se Rusům nelíbí za humny jednotky NATO?

Nikdo nechtěl na Ukrajině umísťovat rakety. Mohlo se jednat, že Ukrajina bude Aliancí chráněná, ale že tam nebudou žádné rakety. Šlo to domluvit. Promiňte, chápu, že jako novinář se takto ptáte, ale nelze klást rovnítko mezi Putina a americké prezidenty se všemi jejich nevýhodami. Přece jenom jsou to většinou demokraté, a to je něco jiného než vyslovený kágébák a zločinec. Pardon, to je něco jiného.

Já to odlišuji. V USA přinejmenším dodržují zásadu dvě volební období a dost. Putin je u moci dlouho a chce se ještě udržet.

Samozřejmě, demokracie má jisté výhody. V Rusku se u moci udrží jen dravec.

Mohou si za to sami Rusové, že to dopustili?

Částečně, ale my jsme tomu trochu pomohli. Nechali jsme ho moc vyrůst. Měli jsme nebezpečí poznat dřív a podle toho jednat. Už v případě Čečenska a poté Gruzie jsme jim měli pomoci se bránit a nekoukat do jiného koutu.

Když se vrátím k Ukrajině. Pokud vydrží, co se pro ni změní?

Bude záležet na Západě, jestli se k pomoci odhodláme. Podle mého bude nutný nějaký Marshallův plán. Američané i Evropa by tam měli společně investovat a hospodářsky dát Ukrajinu do pořádku. Mohlo by tam být lépe než dřív.

Je dobře, že se brání?

Určitě, pomůže to nejen jejich národnímu uvědomění, ale i reputaci ve světě. Díky své obraně získává Ukrajina ve světě úplně jiný obraz, než měla předtím. U nás žila pověra, že Ukrajinci jsou takoví druhořadí Rusové.

Měli bychom se z toho poučit. Rakušané za monarchie měli stejný pohled na nás: uklízečky, cihláři a zedníci. Říkali, že Češi jsou národ služebníků, ale když jsme se za svou věc postavili a bránili jsme se, tak nás začali brát vážně.

Trochu to připomíná i druhou světovou válku. Británie i Francie v klidu podepsaly mnichovskou dohodu, kterou odvolaly, až když Kubiš s Gabčíkem zabili Heydricha a nacisté vypálili Lidice a Ležáky.

Protože nás začaly brát vážně.

To musí být vždycky krveprolití, aby nás bral Západ vážně? Nejde jen o Západ, to bylo všude. Benito Mussolini, který neměl vůči Čechům předsudky, napsal divadelní hru o Janu Husovi, protože ho obdivoval, tak po Mnichovu řekl, že národ, který se nebrání, nemá právo na existenci.

Co říkáte na solidaritu, s kterou v Česku přijímáme ukrajinské uprchlíky?

Bohudíky. A také návštěva premiéra Petra Fialy v Kyjevě je správný krok.

Nebyl to zbytečný risk?

Ne.

Co kdyby ho tam zabili?

Tak bychom si zvolili nového premiéra.

Nebyla by kvůli tomu třetí světová válka?

Ne. Ta by byla, jen kdyby zabili Bidena. Náš premiér není bohužel tak důležitý.

Jak dlouho myslíte, že vydržíme bez reptání Ukrajincům pomáhat?

Obávám se, že maximálně půl roku. Pak začneme bručet, ale myslím, že budeme dál pomáhat.

Když před sedmi lety začala uprchlická krize kvůli syrské válce, tak se nikdo s pomocí uprchlíkům nepřetrhl. Proč ta změna?

Tam šlo o Syřany, Iráčany, Afghánce, to jsou pro nás cizí lidé, ale Ukrajinci jsou nám blízcí, mnoho z nich tady léta pracuje. Jsou to výborní pracovníci. Mají nám srozumitelný jazyk.

Nevysmějí se nám teď na Západě, když budeme chtít pomoci, poté, co jsme odmítali uprchlické kvóty?

Někteří si to budou myslet, ale nahlas to neřeknou. Pomůžou, ale asi ne moc.

Co říkáte na otočku prezidenta Zemana? Ten v předvečer invaze ještě tvrdil, že Rusové na Ukrajinu nepůjdou, protože by byli blázni, a informace tajných služeb USA označil za blamáž. Teď se za to omluvil.