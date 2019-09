Schillerová zvyšuje odhad rozpočtu o 20 miliard, je to riskantní varují odborníci i opozice

Peníze stát podle něj do konce roku ještě může vydělat, ale není to jisté. Stejná situace navíc může nastat i příští rok. „Výkon ekonomiky v příštím roce je velmi nevyzpytatelný. Jako hospodář bych se vůbec nespoléhal na to, že nemůže dojít k nečekanému propadu. Nechal bych si peníze na špatné časy, které hrozí více než v uplynulých letech. Ale je to politická otázka. Ministryně musí hledat peníze na sliby ČSSD,” dodal Kovanda.