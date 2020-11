Schillerová má podle Babiše řešit menstruační potřeby zdarma

Ministryně financí Alena Schillerová by podle premiéra Andreje Babiše měla vyřešit otázku menstruačních potřeb zdarma pro ženy s nízkými příjmy. Premiér to uvedl na dotaz, jak se Česko staví k bezplatným hygienickým pomůckám poté, co je zavedlo Skotsko pro všechny bez rozdílu příjmů.