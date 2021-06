Schillerová: Dovedu si představit vyšší zdanění online her

Představit si to samozřejmě dokážu, ale politická realita bývá představám často na míle vzdálená. A zvyšování daní z hazardu, byť jen o jeden až dva procentní body, to je každoročně velmi neúprosný boj v Poslanecké sněmovně.

My už dva roky v daňovém balíčku navrhujeme dílčí úpravy, konkrétně zvýšení sazby z 23 na 25 procent u kurzových sázek, totalizátorových her, tombol a turnajů malého rozsahu. A z 23 na 30 procent u binga a živé hry. Toto navýšení by přineslo nižší stovky milionů korun ročně veřejným rozpočtům, které to nyní po pandemii potřebují.