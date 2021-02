Sasko nabídlo Čechům lůžka pro covidové pacienty

„Nabídnutá kapacita německých lůžek je zahrnuta do Národního dispečinku a bude záležet na charakteru každého případu. Jinými slovy k možnostem převozu do českých nemocnic přibyla jména těch německých s danou kapacitou a druhem dostupné péče," řekl Kulhánek.

Podle hejtmana kraj dostal informaci od zástupců Saska, že se dostupná kapacita v nemocnicích stále mapuje a Sasko ji aktualizuje. „Německá strana vyžaduje dokumentaci v německém jazyce. To my řešíme takzvaně on-call překladatelem, to znamená, že když se vyskytne požadavek na transfer do Německa, operativně v řádu několika hodin získáme překlad zdravotní dokumentace,” popsal Kulhánek.