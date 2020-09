Samotesty ze slin budou už brzo, slibuje český vývojář

Ano, radikální řešení, které vyvíjíme, jsou testy ze slin. Chceme připravit odběrové sady tak, aby byly přístupné k samoodběru. Člověk dostane zkumavku s náhubkem, plivne do ní, náhubek zahodí a zašroubovanou zkumavku odevzdá.

Doufáme, že velmi brzy. Po laboratorní stránce máme vše hotové, teď se zaměřujeme na poslední část. Dnes zatím neexistují odběrové sady použitelné pro jednoduchou automatizaci, máme už ale jejich prototypy a připravujeme jejich výrobu. Počítáme, že do čtyř týdnů budeme schopni vyrábět desítky tisíc testovacích souprav měsíčně, později i miliony. Nemocnice využívající naši současnou automatizaci budou moci rychle přejít na testování ze slin.

Hygieny kolabují, do izolace lidi pošle SMS z laboratoře

Hygieny kolabují, do izolace lidi pošle SMS z laboratoře Domácí

Samotná analýza po vložení vzorků trvá do dvou hodin. Nejvíc limitujícím faktorem je administrativa, příjem a zpracování vzorků. Co se týče odběrových míst, na nich leckdy dlouho čekáte, než vás vezmou. Tento faktor by řešily samoodběrové testy ze slin. Některé laboratoře navíc řešily nedostatek různého spotřebního materiálu nutného pro provedení testu. V naší soupravě je vše zahrnuto, nic nemusí shánět.