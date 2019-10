Třetině starších lidí se stýská po komunismu, ukázal průzkum

„Kladně sametovou revoluci hodnotí třetina Čechů ve věku nad 40 let. Pozitivněji ji vidí vysokoškoláci (57 procent) než Češi s nejnižším vzděláním (22 procent). Pro čtvrtinu Čechů (27 procent) neměla sametová revoluce na jejich život žádný vliv. Téměř pětina (17 procent) si myslí, že jejich život změnila k horšímu,” uvedla agentura k průzkumu , v němž bylo dotázáno 1000 respondentů, přičemž 55 procent z nich bylo ve věku nad 40 let, zatímco zbývající byli mladší.

Nejednoznačně se společnost staví k otázce zákazu KSČM. „KSČM by zakázaly dvě pětiny Čechů. Důraznější v tom, zakázat KSČM jsou Češi ve věku do 39 let (51 procent) a vysokoškoláci (49 procent). Naopak více než polovina (54 procent) Čechů starších 40 let by KSČM nezakázala,” připomněla agentura.