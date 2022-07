S trávou pomohou Ostravě ovce a kozy

Radnice se proto rozhodla změnit údržbu lužního lesa a zvrátit současný stav, aby se do něj vrátila pestrá skladba rostlinstva a invazivní rostliny byly potlačeny. „Zároveň bychom také rádi tento lužní les přiblížili veřejnosti. Lokalita má velký potenciál i s ohledem na možnost propojení cyklistických stezek,“ upozornil místostarosta.

S prosbou o pomoc se proto obvod obrátil na odborníky z Agentury ochrany přírody a krajiny a z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Ti nejprve navrhli, že by místo mohli celoročně spásat divocí koně a pratuři. Nicméně následně se tato varianta ukázala jako nerealizovatelná z důvodu nedostatečně velké rozlohy tamních pozemků.

„V současnosti proto s odborníky diskutujeme záměr na vytvoření pastvin v lužním lese pro kozy kamerunské a ovce, které by zde pobývaly od jara do podzimu, tedy zhruba pět měsíců v roce,“ líčil dále Řeha s tím, že návrh se už řeší i s experty ze spolupracujících institucí. „Děláme obhlídky v terénu a vyhodnocujeme podmínky realizace. Pokud se nevyskytnou nějaké nečekané překážky, tak by vše mohlo být realizováno už příští rok,“ shrnul místostarosta.