S rušením míst asistentů pedagoga se nepočítá, peníze na ně budou, uklidňuje MŠMT

Proti dosavadnímu stavu by se doučování už nemělo platit z peněz na inkluzi , ale školy by na něj dostávaly peníze v odměnách pro učitele.

Asistenti pedagoga by se měli využívat méně, plánuje MŠMT

„Bude tak záležet na ředitelích škol, jakým způsobem a v jaké výši se příslušné pedagogické pracovníky rozhodnou za tuto důležitou činnost (doučování) odměnit,” uvedla mluvčí úřadu Aneta Lednová. Doučování by podle ní mělo tímto způsobem fungovat od 1. února.

Mluvčí potvrdila, že v legislativě pro rok 2021 nemá nastat žádná změna, která by omezovala možnost předepsat dítěti asistenta pedagoga. Návrh zákona na příští rok sice počítá s úsporami o 800 milionů korun v penězích vyčleněných pro asistenty jako podpůrné opatření v inkluzi, ale zároveň mají narůst výdaje resortu na regionální školství a přímo řízené organizace o 17,3 miliardy Kč. Potřeby asistentů tak podle MŠMT budou pokryty stejně jako v předchozích letech.

Lednová připomněla, že návrh rozpočtu počítá s růstem platů pedagogických pracovníků, mezi které patří i asistenti pedagoga. Objem rozpočtu na platy by měl narůst o devět procent, platové tarify pedagogů by měly růst také o devět procent.

Průměrný hrubý plat učitelů činil v prvním pololetí letošního roku podle ministerstva 40 047 korun měsíčně. Podle platové tabulky by asistenti pedagoga v 7. až 8. platové třídě měli mít letos tarif 18 610 až 29 970 korun podle délky praxe. Průměrná mzda v Česku letos ve třetím čtvrtletí byla 35 402 Kč.

Odborníci na inkluzivní vzdělávání a pedagogové sdružení ve spolku Učitelská platforma s aktuálním návrhem novely vyhlášky o inkluzi nesouhlasí. Nelíbí se jim zejména to, že by se měl změnit způsob financování doučování slabších žáků. Podle České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a Učitelské platformy by tak mohla být ohrožena podpora těchto dětí.