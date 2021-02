Rozvezeme si to sami. Dobrovolníci začali distribuovat vakcíny lékařům

Ve čtvrtek a v pátek by se mělo rozvézt asi 3600 dávek, které byly od začátku týdne uloženy v Městské nemocnici následné péče ve Vysočanech. Novinářům to řekli zástupci magistrátu a spolku.

To vedlo spolek Mladí praktici, sdružující praktické lékaře mladších ročníků, k odstartování projektu s názvem Rozvezme si to sami. Přihlásila se řada jednotlivých řidičů a také firmy jako Rohlík.cz nebo plzeňský pivovar Raven.

Místopředseda Mladých praktiků Vojtěch Mucha řekl, že lékaři zatím nemají přístup do státního očkovacího systému, měli by jej získat v pondělí. I tak řada z nich začne s očkováním ihned a data do systému zanese zpětně. Město lékařům kromě vakcíny dodává i stříkačky a jehly.