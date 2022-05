S Putinem nemají nic společného, ale jejich pas dráždí

Setkala se s tím i „Světlana“, která z Ruska odešla do Česka v době, kdy Putin nebyl prezidentem. Žije u nás dlouhodobě, české občanství ale nemá, a tak používá ruský pas s potvrzením o trvalém pobytu.

Konfliktu byl přítomen i její český partner. Když chtěl pár po slečně ukázat nařízení, které by ji opravňovalo takto postupovat, reagovala odmítavě, stejně tak na výzvu zavolat vedoucího pobočky.

Případy diskriminace ruských státních příslušníků zaznamenal i Jakub Štědroň, ředitel pražského Domu národnostních menšin. „Víme o tom, že se k ruským občanům teď chovají hůř třeba na pracovišti. Vím konkrétně o člověku, který měl na pracovišti problémy kvůli svému ruskému původu, ale už se to snad vyřešilo. Lidé jsou teď plní emocí a je pravda, že někteří se k Rusům nechovají zrovna přátelsky,“ řekl Štědroň.

To ale podle něj není fér, jelikož spousta Rusů, kteří zde žijí, odešla z Ruska kvůli putinovskému režimu. „Když se před lety hlasovalo v Rusku o proputinovské změně ústavy, osmdesát procent lidí v Rusku se v referendu vyslovilo pro změnu. Tady u nás to bylo úplně obráceně. Rusové žijící v Česku v referendu hlasovali z osmdesáti procent proti. To svědčí o tom, že Rusové v Česku jsou vůči tomu režimu velmi kritičtí,“ míní Štědroň.