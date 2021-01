S nápadem šesti dávek místo pěti Babiš narazil do zdi. Pfizer posílá o to míň

„Zdravotníci mě informovali, že z jedné ampule natáhnou ne pět, ale šest dávek. Stejná informace dnes zazněla i v Německu. To by znamenalo, pokud to EMA schválí, že by Unie místo 300 milionů dávek dostala 360 milionů dávek,” oznamoval premiér Andrej Babiš s tím, že pro ČR by to znamenalo zvýšení z osmi milionů na téměř 9,6 milionu dávek.