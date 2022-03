S dopady války se budeme vyrovnávat i příští rok, připustil Fiala

„Bude to dlouhé. Bez ohledu na to, kdy válka skončí,“ řekl Fiala.

Současně však odmítl, že by vláda zejména kvůli ekonomickým dopadům rušila některé z bodů programového prohlášení vlády. „Budeme je muset upravovat,“ připustil však Fiala.

Fiala v pátek na summitu v Bruselu řekl, že do Česka od začátku ruské invaze na Ukrajinu přišlo 300 tisíc lidí. Premiér odkázal na to, že na úrovni EU aktuálně vznikají plány pomoci, využít by se mohly finance ze strukturálních fondů. Podotkl, že ČR si sama s vlnou uprchlíků z Ukrajiny neporadí.