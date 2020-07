S dávkováním inzulinu pomáhá nevidomému studentovi mobilní aplikace

„Je to mnohem praktičtější, diskrétnější, dává mi to daleko větší svobodu, než používáním inzulinového pera. Kanylu na dávkování inzulinu mám v boku za páskem kalhot, takže vlastně není ani vidět. Samozřejmě při koupání, či kvůli výměně ji mohu vyndat,“ popisuje ochotně chlapec s blond vlasy, který by rád vystudoval práva či žurnalistiku a chtěl se stát novinářem.