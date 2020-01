Rychlost 20 km/h překročily tisíce řidičů, město vybírá na pokutách miliony

Provizorní mostní konstrukce Mamut je položená na trase silnice I/52 z Pohořelic do Mikulova v místě, kde přetíná tok Dyje u stavidla horní novomlýnské nádrže. Původní most je v zoufalém technickém stavu, na jaře začne jeho rekonstrukce a provizorium umožňuje zachovat provoz na stávající trase, navíc bez nutnosti kyvadlového provozu řízeného semafory.

„Hustý provoz a kamiony přejíždějící most mají na svědomí nemalý hluk, který je slyšet do okolí a ruší i obyvatele Pasohlávek. Zejména v létě, když lidé spali při otevřeném okně, je vzdálené dunění, táhnoucí se nad hladinou jezera do obce, obtěžovalo. Záleželo na směru větru. Někdy jsme hluk nevnímali, někdy byl značný. Zejména v noci někteří řidiči omezení přehlíželi,“ řekla starostka Pasohlávek Martina Dominová (Moravané).