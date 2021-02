Rychetský se uřekl. Vyvolá Ústavní soud politickou krizi?

Politická bouře čeká podle všeho Česko. Ústavní soud pouhých osm měsíců před sněmovními volbami zasáhl do části volebního zákona. Bude to po dvanácti letech podruhé, co ÚS pod vedením Pavla Rychetského zásadně ovlivní politickou soutěž. Poprvé to bylo v roce 2009, kdy zrušil předčasné volby.