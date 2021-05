Rybáři k otravě Bečvy: Zdroj havárie je někde jinde

Klicpera již začátkem února prohlásil, že za otravu Bečvy nemůže meziříčská chemička Deza, která patří do holdingu Agrofert. Že by původcem otravy byla chemička Deza, dříve vyloučil i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), stejně jako Česká inspekce životního prostředí.

Kyanidy do Bečvy měly uniknout z firmy Energoaqua. Ta to odmítla

„Mám z toho docela smíšené pocity. Začíná v tom být hodně otázek. Já si stále pevně stojím za svým, že rožnovský kanál ústící do Bečvy za to nemůže, proto se celou dobu soustředím na okolí Lhotky a vlakového nádraží ve Lhotce. Uvidíme, až bude posudek veřejný, jak si ho znalec obhájí,“ sdělil Právu rybář Lukáš Gerla z Choryně u Valašského Meziříčí.

„Informace o tom, že za otravou Bečvy stojí společnost Energoaqua pro mě nejsou uspokojivé, ale ani překvapivé. Překvapivé je spíše to, že přestože se doposud k předanému posudku nevyjádřila ani policie, z iDnes.cz již víme, kdo je viníkem, a že Deza to není,“ sdělil Právu aktivista Marek Smetana a pokračoval: „Policie a další orgány či instituce s verzí rožnovského kanálu pracují od začátku října 2020. Doposud ale nepředložili žádný reálný scénář, jakým by se údajný kyanid dostal šestnáct kilometrů dlouhým kanálem, aby následně plul 3,5 kilometru v Bečvě, aniž by zahubil jedinou rybu. To je nemožné i z hlediska studie mísící zóny vody v Bečvě.“