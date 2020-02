Růžička by na Tchaj-wan jel, Vystrčil mlčí

A jeden z nich, Jiří Růžička ( TOP 09), otevřeně řekl, že by Tchaj-wan navštívil, k nelibosti Pekingu i jiných ústavních činitelů včetně prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše ( ANO ). Vystrčil z ODS se vyjádřit odmítl.

„V tomto záměru jsem Kuberu stoprocentně podporoval, bylo to správné rozhodnutí. Jako právoplatně zvolený předseda bych tam jel,“ sdělil Růžička Právu.

Proti cestě byli i vysoce postavení diplomaté, poukazovali na to, že návštěva Tchaj-wanu druhým nejvyšším ústavním činitelem by mohla zhoršit vztahy s Čínou a odnesli by ji čeští podnikatelé na čínském trhu.