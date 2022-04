Ruskojazyčné drogové mafie se chtějí vetřít do Česka přes uprchlíky

Do Česka přišlo už skoro tři sta tisíc, do Evropy několik milionů ukrajinských uprchlíků a mezi nimi jsou i stovky drogově závislých. Podle odborníků na protidrogovou problematiku hrozí, že za nimi přijdou ruskojazyčné drogové mafie a využijí zmatku k vytvoření a posílení pašeráckých cest hlavně heroinu z Afghánistánu do Evropy.