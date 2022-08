Rozvodněný Botič i zaplavený podchod. Hasiči mají kvůli srážkám napilno

Problémy jsou také na hlavní železniční trati z Prahy do Ústí nad Labem. U Nelahozevsi spadl do kolejí strom, provoz je proto veden pouze po jedné koleji. Vlaky tak mohou nabírat až 15 minut zpoždění. Podle webu ČD by mělo omezení trvat zhruba do 16:00, čas je ale pouze orientační.