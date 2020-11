Rozpočet na rok 2021 prošel prvním čtením

Návrh počítá s tím, že na příjmech stát vybere 1,488 bilionu korun a vydá 1,808 bilionu. Rozpočet však nezohledňuje nový daňový balíček, který stále leží ve Sněmovně. Jeho součástí je přitom i zrušení superhrubé mzdy, což by mohlo deficit zvýšit až o dalších 90 miliard.

Právě absence daňového balíčku v návrhu rozpočtu vadí opozici. „Jak máme vůbec komentovat rozpočet, který je zcela mimo aktuální realitu. Budeme hlasovat o číslech, která neplatí, a vláda to ví,“ kritizoval například bývalý ministr financí a poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09).

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) ale listopadová predikce ekonomického vývoje nikdy neměla na celkový rozpočet vliv. „Ten se poslal do parlamentu do konce září, listopadová predikce ho nikdy neovlivnila,” uvedla ministryně na plénu s tím, že vrácení návrhu vládě by způsobilo pouze provizorium.