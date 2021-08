Rozpočet ministerstva školství naroste o 12 miliard

Rozpočet ministerstva školství by se měl v příštím roce zvýšit proti letošnímu schválenému rozpočtu o 12,1 miliardy korun na 251,8 miliardy korun. Víc peněz by mělo směřovat do vysokých škol i do platů učitelů v regionálním školství. Po pátečním jednání s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) to oznámila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Státní rozpočet musí ještě po volbách schválit nová Sněmovna a není vyloučeno to, že se čísla v návrhu ještě změní.